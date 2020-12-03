“المحكمة الجزائية” تصدر حكماً بالقتَل بحق شخص قتَـلَ والسِجن لـ11 آخرين لهذه الأفعال

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أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بحق اثني عشر متهما، وذلك بعد ثبوت إدانتهم.

جاء الحكم بعد ثبوت إدانة المدعى عليه الأول بقتـل رجلي أمن عمداً وعدواناً بإطلاق النار عليهما أثناء أدائهما واجبهما في حماية حدود المملكة بعد محاولتهما استيقافه وبقية أعضاء الخلية الإرهابية التي انضم إليها بغرض الخروج إلى مواطن الصراع للمشاركة في القتال الدائر هناك وتجاوزه الحدود الجنوبية للمملكة بطريقة غير نظامية.

كما شملت الإدانة قيامه باستعمال وحيازة سـلاح رشاش مع ذخيرته، بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، بنقله معه في سفره مبلغ مالي دعماً منه للخلية الإرهابية ونقضه لما سبق أن تعهد به عند الإفراج عنه في قضيته السابقة.

كما ثبت لدى المحكمة إدانة بقية المتهمين، وجاء من أبرز التهم ما يلي:

1- تشكيل وانضمام إلى خلية مسلحة للخروج إلى اليمن بطريقة غير نظامية وانضمامهم للتنظيمات الإرهابية هناك، بغرض الخروج إلى مواطن الصراع للمشاركة في القتال الدائر هناك وتجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة بطريقة غير نظامية.

2- استعمال وحيازة اسلِحة نارية مع ذخائرها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.

3- تمويلهم الإرهاب والأعمال الإرهابية بنقهم في سفرهم مبالغ مالية دعماً منهم للخلية الإرهابية.

4- قيام المدعى عليه الثاني عشر بمحاولة تهريب عدد من الأشخاص من السعودية إلى اليمن ضنا منه أنهم يمنيون واستمراره في عملية التهريب مع علمه بحمل أحدهم سـلاح رشاش بدخول المملكة والخروج منها عدة مرات بطريقة غير نظامية، والإقامة في المملكة والعمل فيها بطريقة غير مشروعة والهرب من رجال حرس الحدود.

5- نقضهم لما سبق أن تعهدوا به عند الإفراج عنهم في قضاياهم السابقة.

ونظرا لخطورة الأفعال التي قام بها المدعى عليه الأول وما لها من أثر في الإخلال بالأمن فقد قررت المحكمة قتـل المدعى عليه الأول تعزيرا.

كما قررت المحكمة معاقبة بقية المتهمين بسجنهم بمدد متفاوتة من خمسة وعشرين سنة حتى ثماني سنوات.

Source akhbaar24.argaam

