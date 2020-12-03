المحكمة الجزائية تصدر حكمًا بالقتل على شخص والسجن لـ11 متهمًا

على خلفية قتل رجل أمن وحيازة أسلحة..
أصدرت المحكمة الجزائية حكمًا بالقتل بحق شخص قتل رجل أمن عمدًا وعدوانًا وتحكم على 11 متهمًا بالسجن من 5 إلى 20 سنة.
وكشفت قناة الإخبارية، عبر حسابها على موقع «تويتر»، عن أن تلك الأحكام جاءت بعد ثبوت إدانتهم بحيازة السلاح وتمويل الإرهاب.
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