أخبار السعودية اليوم.. «توكلنا» يشرح طريقة إخفاء صور النساء من التطبيق.. والزكاة والدخل» توجه تنبيها حول «ضريبة الاستقطاع»

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، حيث أصدرت المحكمة الجزائية حكمًا بالقتل بحق شخص قتل رجل أمن عمدًا وعدوانًا وتحكم على 11 متهمًا، بينما أظهر تقرير اقتصادي ارتفاع نشاط الشركات في السعودية بأسرع وتيرة له منذ بداية العام الحالي مدعومًا بالارتفاع الحاد في المبيعات، وإلى التفاصيل:

الديوان الملكي: وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي- :

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليها - إن شاء الله - اليوم الخميس الموافق 18 / 4 / 1442هـ ، في مدينة الرياض.. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون.

إخفاء صورة النساء من تطبيق «توكلنا»: عبر خطوتين

أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، خطوات إخفاء صورة النساء ومنعها من الظهور في التطبيق، وذكر التطبيق، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «يمكن للنساء إخفاء الصورة الشخصية، بالذهاب إلى (حسابي) ثم إلغاء تفعيل خاصية (إظهار الصورة الشخصية)».

10 وصايا من «السديس» للمرابطين بالحد الجنوبي

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ببسالة وبطولات جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا ودورهم في الحفاظ على أمن وسلامة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وقال الشيخ السديس للمرابطين في الحد الجنوبي؛ أوصيكم بما أوصاكم به سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بالصبر والاحتساب والجهاد في سبيل الله من أجل الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين ومقدراتها.

المحكمة الجزائية تصدر حكمًا بالقتل على شخص والسجن لـ11 متهمًا

أصدرت المحكمة الجزائية حكمًا بالقتل بحق شخص قتل رجل أمن عمدًا وعدوانًا وتحكم على 11 متهمًا بالسجن من 5 إلى 20 سنة، وكشفت قناة الإخبارية، عبر حسابها على موقع «تويتر»، عن أن تلك الأحكام جاءت بعد ثبوت إدانتهم بحيازة السلاح وتمويل الإرهاب.

«بلومبرج»: «اقتصاد السعودية عاد للوقوف على قدميه»

أظهر تقرير اقتصادي ارتفاع نشاط الشركات في السعودية بأسرع وتيرة له منذ بداية العام الحالي مدعومًا بالارتفاع الحاد في المبيعات وتحسن الثقة، وذلك وفق مؤشر «آي.إتش.إس ماركيت»، لمديري المشتريات في السعودية، وارتفع نشاط القطاع الخاص غير النفطي السعودي خلال نوفمبر الحالي بأسرع وتيرة له منذ يناير الماضي. واستمر المؤشر فوق مستوى 50 نقطة؛ حيث تشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

تنويه من هيئة الزكاة والدخل حول إقرارات «ضريبة الاستقطاع»

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الخميس، المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر نوفمبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر ديسمبر الجاري، وحثّت الهيئة المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

وزارة الداخلية: فتح باب القبول المركزي للعمليات الأمنية بـ4 رتب

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 برتب، (وكيل رقيب -عريف - جندي أول- جندي) رجال، وأوضحت أن استقبال طلبات القبول يبدأ من بعد غد السبت الموافق 20/4/1442هـ، حتى يوم الخميس الموافق 25/4/1442هـ على الرابط التالي: https://jobs.sa

الجوازات السعودية: تخصيص «الشباك السيّار» لتسهيل خدمات ذوي الإعاقة

أكدت المديرية العامة للجوازات أنها تقدم خدماتها للجميع بلا استثناء، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة، الذين خصصت لهم «الشباك السيّار» لتسهيل إنهاء إجراءاتهم، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذكرت مديرية الجوازات- عبر تويتر- أنه «سعيًا إلى تقديم خدمات الجوازات بكفاءة وجودة أعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، فقد خصصت المديرية العامة للجوازات خدمة الشباك السيّار ومكاتب خاصة في كل فروع الجوازات في المملكة، لتسهيل إنهاء إجراءاتهم وتوفير المزيد من الجهد والوقت عليهم».

خدمة «التعريف الإلكتروني».. وكالة الأحوال المدنية تعدِّد المزايا

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، مزايا خدمة التعريف الإلكتروني، موضحة أنها تمكِّن أحد الوالدين من التعريف على الأبناء عبر منصة «أبشر»، وقال الحساب الرسمي للأحوال المدنية على موقع «تويتر»: «خدمة التعريف الإلكتروني تمكن أحد الوالدين من التعريف على الأبناء عبر منصة أبشر دون الحاجة لمرافقتهم لمكتب الأحوال المدنية».

لـ«الصم».. الأحوال المدنية توضِّح التوقيت المناسب لتجديد الهوية الوطنية

جددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تذكيرها لذوي الاحتياجات الخاصة، بضرورة تجديد الهوية الوطنية خلال 180 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها، وذكر حساب «أبشر الموجهة للصم» التابع للأحوال المدنية- عبر تويتر- أنه «يجب تجديد هويتك الوطنية خلال ١٨٠ يومًا قبل انتهاء صلاحيتها حتى لا تتعطل مصالحك وتفادياً للغرامة المالية».

وزارة الصحة توجِّه نصيحة حول شرب المياه خلال الأيام الباردة

أكدت وزارة الصحة، ضرورة شرب المياه خلال موسم الشتاء والأيام الباردة، مشيرة إلى أهميتها لصحة الجسم، ونصح حساب «عش بصحة» التابع للوزارة- عبر تويتر- المواطنين، بعدم نسيان شرب المياه خلال الأجواء الباردة، قائلًا: «لا تنسيك برودة الأجواء شرب الكمية الكافية من الماء».

الحصيني يتوقَّع خريطة «أمطار الخميس» على 11 منطقة سعودية

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، حالة الجو خلال الـ24 ساعة المقبلة (من اليوم الخميس وحتى صباح غد الجمعة) على بعض مناطق المملكة، وأشار الحصيني- عبر تويتر- إلى هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاء من: الرياض والشرقية والصمان والقصيم وحائل والباحة وجازان وعسير والشمالية ومكة المكرمة والجوف وجنوب شرق المدينة المنورة.

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