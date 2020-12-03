«الحربي» يتوقع خريطة الأمطار على عدة مناطق ومحافظات

توقع خبير الأرصاد بجامعة المؤسس علي الحربي، حالة الأمطار من اليوم الخميس حتى السبت المقبل، مشيرًا إلى استمرار هطول الأمطار اليوم على «الحفر والارطاوية والنعيرية».

وأشار الحربي، عبر تويتر، إلى توسع الأمطار مع مساء الخميس ويوم غد الجمعة، على: القصيم وغربها حتى جنوب شرق المدينة المنورة، مع استمرارها على الشمالية الشرقية وشمال شرق الرياض.

وأوضح أن هطول الأمطار يتوسع مع مساء غد الجمعة، على شمال غرب الرياض وشمالها القريب.

كما تتوسع مع فجر يوم السبت، على: القريات وحزم الجلاميد وطريف ورفحاء وسكاكا، مع استمرارية الخير على الحفر وشرقه وجنوبه حتى الارطاوية والزلفي وشرقاً حتى النعيرية.

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