«دروب» تحدد موعد وشروط البرنامج التدريبي اللغة الإنجليزية

كشفت منصة دروب، إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية هدف للتدريب الإلكتروني، التي تهدف إلى رفع مهارات وخبرات الكوادر الوطنية، عن بدء اقتراب انطلاق البرنامج التدريبي للغة الإنجليزية.

وكتبت منصة دروب، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، حاب تطور لغتك الإنجليزية..؟.. منصة دروب تقدم لك كل اللي تحتاجه.. يبدأ التسجيل يوم الأحد المقبل."

أهداف برنامج اللغة الإنجليزية

وأوضحت منصة دروب، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن برنامج تدريب اللغة الإنجليزية يهدف لرفع مستوى المتدربين في اللغة الإنجليزية وذلك من خلال منحهم تدريب لمدة شهرين، كما يمكن للمتدرب التقدم بمستويات اللغة الإنجليزية بناء على أدائه الشخصي.

وأشارت منصة دروب، إلى أن أهداف البرنامج التدريبي للغة الإنجليزية، تتمثل في الأمور التالية:

- توفير التدريب الإلكتروني للغة الإنجليزية بطريقة مبتكرة.

- رفع مستوى اللغة الإنجليزية لدى موظفي منشآت القطاع الخاص

- زيادة فرص التوظيف للباحثين عن العمل.

كما أوضحت منصة دروب، أن الفئات المستدفة في برنامج تدريب الغة الإنجليزية هي فئات الباحثوت عن عمل وموظفو القطاع الخاص.

مزايا وضوابط التسجيل بالبرنامج

وعددت منصة دروب، مزايا الاشتراك والتسجيل في برنامج التدريب الإلكتروني على اللغة الإنجليزية وتتمثل في التالي:

- التدريب المجاني

- جميع المستويات متاحة

- تقدم المتدرب من مستوى لآخر وفق آدائه الشخصي

- شهادة اجتياز المستوى مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" – دروب

- يمكن للمدترب المتميز أن يتقدم بطلب تمديد التدريب لشهرين إضافيين في حال انطبقت عليه الضوابط.

- يمكن للمتقدم التسجيل في أي مرحلة من مراحل التسجيل في حال لم يتم قبوله في مرحلة ما.

وحددت منصة دروب التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، الضوابط والشروط العامة الهامة واللازم توافرها في المتقدم وتتمثل في :

- أن يكون المتقدم / ـة سعودي / ية الجسية

- أن يكون المتقدم / ـة قد اجتاز عدد من البرامج التدريبية في منصة دروب (3 برامج كحد أدنى خلال الشهرين الماضيين من تاريخ بدء التسجيل)

- أن يكون المتقدم / ـة في الفئة العمرية بين 18 إلى 40 سنة

- يمكن للمتقدم المرشح إلغاء ترشيحه قبل تفعيل رابط التدريب والتقديم مرة أخى على البرنامج