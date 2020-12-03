8 مبادرات من «رئاسة الحرمين» لصالح ذوي الإعاقة

ثمنّت هيئة حقوق الإنسان السعودية، المبادرات والبرامج التي قامت رئاسة شؤون الحرمين برعايتها وتقديمها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

ونشرت هيئة حقوق الإنسان، عبر حسابها الرسمي الإلكتروني الموثق من خلال موقع «تويتر»، دشنت رئاسة الحرمين عدد من البرامج والمبادرات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تيسير الخدمات لهم في الحرم وتسهيل الوصول إليه.. اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة"

مبادرات تمكين ذوي الإعاقة

ودشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عدد من البرامج لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير خدمتهم بالحرم، ومن هذه البرامج:

- نعم لعطائي لا لإعاقتي.

- طاقة ولسنا إعاقة.

- قادرون.

- معًا للقمة.

- شكرًا لعظائكم.

- الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بلغة برايل لفئة المكفوفين.

- أساور ذوي الإعاقة لتقديم التسهيلات لهم أثناء وجودهم بالحرم.

- منصة همم الحرمين التي تقدم الخدمة لهم بضغطة زر من منازلهم.

اليوم العالمي لذوي الإعاقة

وتحتفل دول العالم في الثالث من ديسمبر من كل عام، باليوم العالمي لذوي الإعاقة، وتحتفل منظمة الصحة العالمية بهذا اليوم تحت شعار (يوم للجميع)، والذي يعكس فهمًا متزايدًا بأن الإعاقة جزء من حالة الإنسان.

وفي هذا الإطار، نوهت وزارة الصحة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، بعدد من الحقائق حول الإعاقة كالتالي:

- تقدر منظمة الصحة العالمية أن 15% من سكان العالم (أكثر من مليار شخص) يعانون أحد أشكال الإعاقة.

- من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بالنظر إلى شيخوخة السكان وزيادة انتشار الأمراض غير المعدية.

- يعاني الأشخاص ذوو الإعاقة في عدد من دول العالم النامية حالة صحية أقل، وإنجازات تعليمية أقل، ومشاركة اقتصادية أقل، ومعدلات فقر أعلى من الأشخاص غير المعاقين.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن أهداف اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تتمثل في الأمور التالية:

- فهم قضايا ذوي الإعاقة من أجل ضمان حقوقهم.

- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تحقيق نحو مستقل.

- الحصول على أفضل الخدمات الصحية دون تمييز.

- تعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم من خلال مشاركاتهم في الأنشطة المختلفة.

- إشراكهم بشكل كامل في جميع جوانب الحياة والتنمية.

- تحديد وإزالة العقبات والحواجز التي تحول دون إمكاناتهم.

تمكين ذوي الإعاقة

وأوضحت هيئة حقوق الإنسان، أن إمكانية الوصول تعني تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة.

وبينّت هيئة حقوق الإنشان، عبر مقطع فيديو تفاعلي نشرته عبر حسابها بـ«تويتر»، الإجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق أمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وتتمثل في التالي:

- وضع معايير لتهيئة إمكانية الوصول مع نشر هذه المعايير ورصد تنفيذها.

- تدريب الجهات المعنية على كل ما يتعلق بإمكانية الوصول التي تواجههم

- عرض المنشآت لجميع جوانب إمكانية الوصول.

- توفير لافتات بطريقة برايل بأشكال يسهل قراءاتها وفهمها في الأماكن العامة.

- توفير المساعدة مثل المرشدون والقراء ومفسري لغة الإشارة لتيسير إمكانية الوصول إلى المرافق.

- تشجيع إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا ونظم المعلموات وشبكة الانترنت.

- تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيا إمكانية الوصول.

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