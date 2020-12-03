بالصور.. تعقيم وتطييب حجر إسماعيل والحجر الأسود 10 مرات يوميًّا

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها تقوم بتطهير وتلميع حِجرِ إسماعيل عليهِ السلام، وفوانيس الحجر، والشاذروان، والملتزم، وتطييب الحجر الأسود، والركن اليماني، ومقامِ إبراهيم عليهِ السلام، 10 مرات يوميًّا مقسمه على ثلاث ورديات، وتلميعها مرة واحدة في اليوم والليلة.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر ودعاني، أن عدد العمالة والمراقبين والمشرفين لغسيل الحجر وتلميع الفوانيس والمقام (40) عامل لكل أعمال التطهير، و(6) مراقبين، و(3) مشرفين، وتخصيص (5) عمال لأعمال التلميع، بمدة تستغرق (20) دقيقة.

وتستخدم الرئاسة العامة مواد جلبت خصيصًا للمسجد الحرام، ويتم تجهيز العمالة والمواد والأدوات اللازمة لأعمال التطهير، والتأكد من وجود المشرفين والمراقبين، والمعدات التي ستستخدم داخل المنطقة المحيطة بالكعبة المشرفة قبل التطهير، ثم يستخدم ماء الورد لتعطير الملتزم والحجر الأسود والركن اليماني ومقام إبراهٌيم عليه السلام.

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