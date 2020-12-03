تنبيهات تعليمات الاختبارات الإلكترونية من جامعة الإمام محمد بن سعود

وجهت عمادة التعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود، عدة تنبيهات مهمة، لطلاب وطالبات الانتساب المطور لأداء الاختبارات الإلكترونية.

وذكرت عمادة التعليم عن بعد، عبر تويتر، أن تنبيهات وتعليمات الاختبارات الإلكترونية (الطلاب والطالبات) تشمل التالي:

ـ يمكن أداء الاختبار من الجوال أو جهاز الحاسب الآلي.

ـ تأكد من توفر إنترنت خلال تقديم الاختبار.

ـ يجب على الطالب الذي قام بتسجيل المقررات الالتزام بحضور الاختبارات أو سوف يعد غائبا.

ـ لكل اختبار كود دخول خاص به وسيصل إلى الطلاب قبل وقت كاف من موعد الاختبار عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

ـ لا يمكن استخدام كود الدخول على الاختبار قبل بدء موعد الاختبار.

ـ يجب الدخول إلى صفحة الاختبار خلال عشر دقائق كحد أقصى من بداية وقت الاختبار.

ـ لكل اختبار مدة زمنية محددة، وذلك حسب المقرر الدراسي.

ـ الاختبارات مبنية بالية الاختبارات الورقية نفسها، وبشموليتها، وتنوعها.

ـ عند دخول الاختبار يجب على الطالب التحقق من عدد الأسئلة في أعلى صفحة الاختبار.

ـ لن يسمح بالعودة للسؤال مرة أخرى بعد الانتقال إلى السؤال التالي.

ـ عند انتهاء الوقت الزمني سيتم احتساب الأسئلة غير مجابة خاطئة.

ـ عند انقطاع الإنترنت خلال تأدية الاختبار، تجنب إغلاق المتصفح أو الخروج منه.

ـ في حال وجود خلل تقني أثناء الاختبار يجب تجنب إغلاق المتصفح ويمكنكم تحديث الصفحة.

ـ عند بلوغ السؤال الأخير ستلاحظ اختفاء زر (التالي)، وسيظهر زر إنهاء الاختبار في أعلى الشاشة.

ـ يجب تفعيل الواتس آب للرقم المسجل بـ(تدارس)؛ حيث سيكون تنسيق الاختبارات الشفوية والتعليمات المتعلقة بها.

ـ عند وجود مشكلة تقنية أثناء الاختبار يجب الرفع بها، من خلال التالي: «عبر نظام بلاغات خلال 24 ساعة من موعد الاختبار - من خدمة: (الإشكالات المتعلقة بالاختبار الإلكتروني) - إضافة الرقم الجامعي وكود الاختبار واسم ورمز المقرر - كتابة التفاصيل - إرفاق صورة الخلل».

ـ عند وجود ملاحظة على أسئلة الاختبار يجب الرفع بها، كالتالي «عبر نظام بلاغات خلال 24 ساعة من موعد الاختبار - من خدمة: (ملاحظة على أسئلة الاختبار) - إضافة اسم ورمز المقرر - كتابة السؤال نصًا أو إرفاق صورة وشرح التفاصيل».

ـ يجب مراعاة الأمانة العلمية في الإجابة، واستشعار الرقابة الذاتية.

ـ يجب على الطلاب الالتزام التام بجميع التوجيهات التي تصدرها عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد أثناء فترة الاختبارات والعمل بها، علمًا بأن الطلاب يتحملون مسؤولية عدم الالتزام بذلك.

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