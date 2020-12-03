وزارة الداخلية: فتح باب القبول المركزي للعمليات الأمنية بـ4 رتب

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 برتب، (وكيل رقيب -عريف - جندي أول- جندي) رجال.

وأوضحت أن استقبال طلبات القبول يبدأ من بعد غد السبت الموافق 20/4/1442هـ، حتى يوم الخميس الموافق 25/4/1442هـ على الرابط التالي: https://jobs.sa

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