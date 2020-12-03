وزارة الداخلية: فتح باب القبول المركزي للعمليات الأمنية بـ4 رتب

للرجال.. والتقديم يبدأ السبت المقبل..
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 برتب، (وكيل رقيب -عريف - جندي أول- جندي) رجال.
وأوضحت أن استقبال طلبات القبول يبدأ من بعد غد السبت الموافق 20/4/1442هـ، حتى يوم الخميس الموافق 25/4/1442هـ على الرابط التالي: https://jobs.sa
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