السعودية اليوم/ تعليم المدينة ينظم ملتقى "استراتيجيات تقديم الخدمات عن بعد للأشخاص ذوي الإعاقة في ظل جائحة كورونا"



المدينة المنورة 18 ربيع الثاني 1442هـ الموافق 3 ديسمبر 2020م واس

نظمت إدارة تعليم المدينة المنورة أمس، الملتقى الافتراضي العلمي الأول بمدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة تحت عنوان "استراتيجيات تقديم الخدمات عن بعد للأشخاص ذوي الإعاقة في ظل جائحة

وتضمنت الفعاليات أوراق عمل قدمها عدد من المتخصصين والمتخصصات في المجال الطبي والتعليمي من مختلف مدن المملكة، حيث تناول الملتقى مأسسة العمل عن بعد في الأزمات والمخاطر، سلسلة من العمليات المتناسبة مترافقة مع إعادة الإجراءات اللازمة للتفعيل والتنفيذ عن بعد من (مبادرة القياس والتشخيص) ،تشخيص وعلاج التوحد، نمائية الإعاقة الخفية ، و العوق الفكري والشلل المعرفي ، استراتيجية التعلم باللعب ، مفهوم الألعاب الترويحية للأشخاص ذوي العوق البصري بين التعديل والتكييف ، التعليم الإلكتروني لذوي الإعاقة ، الفاقد التعليمي.

//انتهى//

16:42ت م

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المدينة المنورة 18 ربيع الثاني 1442هـ الموافق 3 ديسمبر 2020م واسنظمت إدارة تعليم المدينة المنورة أمس، الملتقى الافتراضي العلمي الأول بمدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة تحت عنوان "استراتيجيات تقديم الخدمات عن بعد للأشخاص ذوي الإعاقة في ظل جائحة كورونا "، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار " يوم للجميع " ، والذي يستمر على مدى يومين وذلك عبر برنامج ويبيكس.وتضمنت الفعاليات أوراق عمل قدمها عدد من المتخصصين والمتخصصات في المجال الطبي والتعليمي من مختلف مدن المملكة، حيث تناول الملتقى مأسسة العمل عن بعد في الأزمات والمخاطر، سلسلة من العمليات المتناسبة مترافقة مع إعادة الإجراءات اللازمة للتفعيل والتنفيذ عن بعد من (مبادرة القياس والتشخيص) ،تشخيص وعلاج التوحد، نمائية الإعاقة الخفية ، و العوق الفكري والشلل المعرفي ، استراتيجية التعلم باللعب ، مفهوم الألعاب الترويحية للأشخاص ذوي العوق البصري بين التعديل والتكييف ، التعليم الإلكتروني لذوي الإعاقة ، الفاقد التعليمي.//انتهى//16:42ت م0139

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