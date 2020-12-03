السعودية اليوم / وصول طائرة مساعدات إنسانية إلى الخرطوم على متنها 40 طنًا من المواد



الخرطوم 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

استقبلت مفوضية العون الإنساني السودانية بمطار الخرطوم الدولي اليوم، قافلة المساعدات الإنسانية لمتضرري السيول والفيضانات التي تبرعت بها منظمة شلتربوكس بالتعاون مع منظمة السلام المتحدة.

وأكد المدير التنفيذي لمنظمة السلام المتحدة إبراهيم مودي أن المنظمة وطنية وظلت تعمل في المجالات الإنسانية في مناطق الحروب والنزاعات والكوارث؛ حيث إنها تعمل في دارفور والقضارف وجنوب كردفان.

وأضاف أن الطائرة تحمل 40 طنًا من مواد الإيواء والكساء والغطاء ومشمعات ومراتب وغيرها.

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16:09ت م

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