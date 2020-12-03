

عنيزة 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

دشن تعليم محافظة عنيزة اليوم , ملتقى التربية الخاصة عن بعد ، الذي يقام بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت عنوان " إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19" .

وشارك في الملتقى الذي يستمر حتى الأحد القادم العديد من المختصين والجهات ذات العلاقة كجمعية عنيزة للخدمات الإنسانية ، والإدارة العامة للتربية الخاصة في وزارة التعليم ، وأقسام ومدارس التربية الخاصة في إدارات التعليم المختلفة ، حيث تحدث المحاضرون في عدة مجالات كتعديل السلوك في ظل جائحة

// انتهى //

15:44ت م

0115



عنيزة 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسدشن تعليم محافظة عنيزة اليوم , ملتقى التربية الخاصة عن بعد ، الذي يقام بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت عنوان " إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19" .وشارك في الملتقى الذي يستمر حتى الأحد القادم العديد من المختصين والجهات ذات العلاقة كجمعية عنيزة للخدمات الإنسانية ، والإدارة العامة للتربية الخاصة في وزارة التعليم ، وأقسام ومدارس التربية الخاصة في إدارات التعليم المختلفة ، حيث تحدث المحاضرون في عدة مجالات كتعديل السلوك في ظل جائحة كورونا ، وتطوير البنك اللغوي ، واستعراض قصص نجاح وتدريب الأسرة.// انتهى //15:44ت م0115

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم عنيزة يقيم ملتقى التربية الخاصة على مستوى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.