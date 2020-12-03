السعودية اليوم / شؤون الحرمين تُعقم وتطيِّب الكعبة المشرفة ١٠ مرات يوميًا



مكة المكرمة 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

تُطهِّر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وتُلمِّع حِجر إسماعيل عليهِ السلام، وفوانيس الحِجر، والشاذروان، والملتزم، وتطيِّب الحَجَر الأسود، والركن اليماني، ومقامَ إبراهيم عليهِ السلام، (10) مرات يوميًا مقسمة على ثلاث ورديات، وتلمِّعها مرة واحدة في اليوم والليلة.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر ودعاني، أن عدد العمالة والمراقبين والمشرفين لغسيل الحجر وتلميع الفوانيس والمقام (40) عاملًا لجميع أعمال التطهير، و(6) مراقبين، و(3) مشرفين، وتخصيص (5) عمال لأعمال التلميع، بمدة تستغرق (20) دقيقة.

وتستخدم الرئاسة العامة مواد جُلِبَت خصيصًا للمسجد الحرام، وتُجهز العمالة والمواد والأدوات اللازمة لأعمال التطهير، ويُتأكد من وجود المشرفين والمراقبين، والمعدات التي ستستخدم داخل المنطقة المحيطة بالكعبة المشرفة قبل التطهير، ثم يستخدم ماء الورد لتعطير الملتزم والحجر الأسود والركن اليماني ومقام إبراهيم عليه السلام.

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15:41ت م

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