شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 230 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وتعافي 368 حالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) تسجيل 230 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19»، فيما تم رصد تعافي 368 حالة إضافية، و11 وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 358.102 حالة، من بينها 4291 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 607 حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 347.881 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5930 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من كورونا إلى 97.1%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 1.19%، ونسبة الحالات الحرجة 0.16%، ونسبة الوفيات 1.65%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (78)، منطقة مكة المكرمة (42)، المنطقة الشرقية (29)، منطقة المدينة المنورة (20)، منطقة عسير (13)، منطقة القصيم (12)، منطقة حائل (9)، منطقة الباحة (8)، منطقة تبوك (7)، منطقة الحدود الشمالية (6)، منطقة نجران (6)، منطقة الجوف (4)، منطقة جازان (3).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (49)، جدة (18)، مكة المكرمة (13)، ضرما (10)، حائل (8)، المدينة المنورة (8)، الخرج (8)، المجمعة (7)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (56)، المدينة المنورة (26)، جدة (21)، حائل (16)، مكة المكرمة (16)، الهفوف (13)، خميس مشيط (12).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.