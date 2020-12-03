شكرا لقرائتكم خبر عن "مسبق الدفع" .. خدمة بريدية جديدة لرواد الأعمال والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت المؤسسة أن الاوزان المتاحة لهذة الخدمة هي خمسة كيلو جرام، عشرة كيلو جرام وخمسة عشر كيلو جرام وعشرين كيلو جرام، مبينة أن الخدمة تقدم العديد من المزايا للعملاء من خلال مساعدتهم في أعمالهم وأهدافهم التجارية خاصة من ناحية اختصار الوقت في التوصيل بسرعة ودقة وتسليمها لمكان إقامة العميل إضافة الى القدرة على تحليل المبيعات بالاستعانة بتاريخ سجل الارساليات وهي خدمة بأسعار تنافسية ومنخفضة وبالإمكان من خلالها إضافة ميزة استلام الشحنات من مكان الإقامة إلى جانب سهولة طلبها الكترونياً والتحقق من العنوان الوطني للعميل مجاناً كما أن العملاء بإمكانهم شراء واستخدام هذا المنتج من خلال منصة بريدي اون لاين my.sp.com.sa أو من خلال تطبيق البريد السعودي.
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