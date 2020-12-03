شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : القتل تعزيرا والسجن لـ 12 إرهابياً في "خلية اليمن" والان نبدء بالتفاصيل

-المتهم الأول قتل رجل أمن أثناء محاولته اقتحام الحدود للهروب إلى اليمن

- المتهمون كونوا وانضموا لخلية إرهابية مسلحة للخروج إلى اليمن بطريقة غير نظامية

- ثبوت استعمال المتهمين وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائرها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي

- تمويل الأعمال الإرهابية بنقلهم في سفرهم مبالغ مالية دعماً منهم للخلية الإرهابية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق اثني عشر متهماً باقتل تعزيرا والسجن لمدة تتراوح بين 5 و 20 عاما ، وذلك بعد ثبوت إدانتهم في بعض الجرائم الارهابية ، حيث تبين ثبوت إدانة المدعى عليه الأول الذى حكم علية بالقتل تعزيرا ، بقتل رجلي الأمن عمداً وعدواناً بإطلاق النار عليهما أثناء أدائهما واجبهما في حماية حدود المملكة بعد محاولتهما استيقافه وبقية أعضاء الخلية الإرهابية التي انظم إليها بغرض الخروج الى مواطن الصراع للمشاركة في القتال الدائر هناك وتجاوزه الحدود الجنوبية للمملكة بطريقة غير نظامية ، واستعماله وحيازة سلاح رشاش مع ذخيرته، بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية ، بنقله معه في سفره مبلغ مالي دعماً منه للخلية الإرهابية ونقضه لما سبق أن تعهد به عند الإفراج عنه في قضيته السابقة .

كما ثبت لدى المحكمة إدانة بقية المتهمين- والذين تم معاقبتهم بالسجن مدد متفاوته من خمسة وعشرين سنة حتى ثمان سنوات ، بتشكيل وانضمام إلى خلية مسلحة للخروج إلى اليمن بطريقة غير نظامية وانضمامهم للتنظيمات الإرهابية هناك ، بغرض الخروج إلى مواطن الصراع للمشاركة في القتال الدائر هناك وتجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة بطريقة غير نظامية ، و استعمالهم وحيازتهم أسلحة نارية مع ذخائرها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي ، وكذلك تمويلهم الإرهاب والأعمال الإرهابية بنقلهم في سفرهم مبالغ مالية دعماً منهم للخلية الإرهابية .

كما ثبت قيام المدعى عليه الثاني عشر بمحاولة تهريب عدد من الأشخاص من المملكة إلى اليمن ضنا منه أنهم يمنيون واستمراره في عملية التهريب مع علمه بحمل أحدهم سلاح رشاش بدخول المملكة والخروج منها عدة مرات بطريقة غير نظامية ، والإقامة في المملكة والعمل فيها بطريقة غير مشروعة والهرب من رجال حرس الحدود.