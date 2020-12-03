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2020-12-03 فتح باب التسجيل في برنامج مراجع اعتماد المنشآت والبرامج التدريبية عبر منصة التدريب الرقمية WebEx Training متابعات الخليج 365 - واس أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن فتح التسجيل في البرنامج التدريبي “مراجع اعتماد المنشآت والبرامج التدريبية”، المزمع إقامته في 20/12/2020م، ويستمر 3 أيام عبر منصة التدريب الرقمية (WebEx Training).

ويستهدف البرنامج مختصي الجودة في قطاع التدريب وأعضاء هيئة التدريب في المنشآت التدريبية، والممارسين في المجالات الاقتصادية والصناعات، ومنسوبي قطاع التدريب بأنواعه.

ويهدف البرنامج إلى إكساب المتدربين المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة للقيام بأعمال مراجعة اعتماد المنشآت التدريبية وَفْقًا لمعايير المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب الصادرة من هيئة تقويم التعليم والتدريب، ويمكن التسجيل في البرنامج من خلال الرابط.



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