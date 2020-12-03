السعودية | السعودية.. بهذه الأجواء ارتدت الطائف حلة الشتاء

شكرا لقرائتكم السعودية.. بهذه الأجواء ارتدت الطائف حلة الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ساد المناخ البارد الشتوي وأجواء مطيرة خلابة جبال وساحات مدينة الطائف غرب السعودية، والشهيرة بأجوائها الطبيعية وسفوح جبالها السياحية، إضافة إلى كونها سلة غذاء تنتج العديد من الفواكه الموسمية.

في حين أكد أحمد الجعيد، وهو مهتم بتاريخ الطائف لـ"العربية.نت"، أن الفترة الحالية تعتبر من بدايات دخول فصل الشتاء في مدينة الطائف، إذ بدأت درجات الحرارة في انخفاض ملموس وبشكل خاص في منطقتي الهدا والشفا.

وأضاف: "هذه فرصة لنجاح موسم سياحي آخر للطائف، وذلك بعد نجاح موسم صيف السعودية الذي أقامته الهيئة السعودية للسياحة". وتابع: "سيتم انطلاق موسم شتاء السعودية والطائف ضمن المدن التي تم اختيارها لانطلاق موسم الشتاء، نظير ما تتميز به الطائف من وجود المواقع التي تستهوي عشاق اكتشاف المناطق الطبيعية والهاكينج، وكذلك تتميز بوجود العديد من المواقع السياحية الجذابة والممتعة".

وأكمل: "هذه الأجواء الشتوية تشجع الكثير من الأسر لإعداد وجبات شعبية خاصة بفصل الشتاء ومنها خبز "الملة" والسليق الطائفي وغيرها".

وقال: "انخفاض درجات الحرارة في مدينة الطائف وموسم الأمطار والضباب، تجعل سياح الطائف يعيشون تجربة جميلة في الطبيعة، فالشتاء هنا يعتبر موسماً لمزارعي ورد الطائف الشهير كما هو فرصة سانحة لزيارة المواقع التاريخية والمتاحف والقصور التاريخية وتلفريك الهدا ودكة الحلواني وغيرها".