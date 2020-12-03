، "العمري" يقف ميدانياً على تنفيذ حملة "الصلاة نور" بمحافظ رنية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، بجولة تفقدية على فرع الهيئة بمحافظة رنية؛ للاطلاع على أعمال وبرامج حملة "الصلاة نور"، والوقوف ميدانياً على آلية تفعيلها في الأسواق والميادين العامة بالمحافظة، توعوياً وميدانياً.

والتقى "العمري" بمحافظ رنية خالد بن حسن الرويس، وشكره على دعمه وتعاونه في تفعيل الحملة في جميع الوسائل المتاحة في المحافظة.

والتقى المدير العام بمنسوبي الهيئة والسماع لمتطلباتهم.

ووجه كلمة لكل العاملين بالهيئة بمحافظة رنية، حث خلالها الجميع على تطبيق التعليمات المنظمة لخطة الفرع الميدانية والتوعوية وتفعيل الحملات التي أطلقتها الرئاسة لتوعية المجتمع ومنها "الصلاة نور"، والاستمرار في بذل المزيد وتسخير كافة الإمكانات والوسائل لتوعية المجتمع بمكانة الصلاة في الإسلام، ووجوبها وعظم شأنها، وأثرها على المسلم في حياته.

وألقى الشيخ "العمري" محاضرة توعوية عن أهمية الصلاة في جامع ابن باز.

تأتي هذه البرامج ضمن اهتمام ومتابعة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكة المكرمة