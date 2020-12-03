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تنظم جمعية "أرفى" للتصلب المتعدد بالمنطقة الشرقية، مساء السبت المقبل افتراضيًا، ملتقى "أنــدى" بمناسبة يوم التطوع العالمي، تحت رعاية مبادرة نجيب بن عبدالرحمن الزامل المجتمعية.
ويشارك بالملتقى 5 متحدثين على مدى ساعتين، وسيتم تكريم 70 متطوعًا ومتطوعة من فريق أرفى التطوعي، وإطلاق فريق أندى للتطوع.
وأكدت رئيس مجلس إدارة جمعية أرفى للتصلب المتعدد في المنطقة الشرقية فاطمة الزهراني، أن الملتقى يهدف لنشر التوعية في العمل التطوعي والتعريف باللوائح والأنظمة الخاصة بالتطوع، والمضي قدمًا بالمساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ بالوصول إلى مليون متطوع، مشيرة إلى أن اللقاء سوف يستعرض سيرة الراحل نجيب عبدالرحمن الزامل ودوره في التطوع.
وذكرت الزهراني، أنه سوف يتم إطلاق الفريق التطوعي "فريق أندى التطوعي"، وتوقيع اتفاقية شراكة مع مبادرة نجيب الزامل المجتمعية لتقديم التدريب والتأهيل للفريق التطوعي من خلال عقد عدد من الدورات والورش التدريبية المجانية، لافتة إلى أن الملتقى سوف يشهد تكريم نحو 70 من المتطوعين المميزين بأرفى خلال عام ٢٠٢٠م وما قدموه من أعمال جليلة لخدمة مرضى التصلب المتعدد في المنطقة.
وبينت أن فريق أندى التطوعي سوف يضم نحو 60 منطوعاً ومتطوعة بينهم 30 مختصاً صحياً لخدمة مرضى التصلب المتعدد في مختلف المجالات ، مشيرة إلى أنه سوف يتم توقيع اتفاقية شراكة مع نادي مرسى قراءاتي لإنشاء نادٍ متخصص بالقراءة لمرضى التصلب المتعدد الذي يجلب للمصابين المنفعة والدعم النفسي والمعنوي من خلال مجالسة الكتب والاستماع إلى الكتب المسموعة .جمعية أرفى للتصلب الشرقية
03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442 02:29 PM
تكريم 70 متطوعًا ومتطوعة بمناسبة اليوم العالمي وبمشاركة 6 متحدثين"أرفى" تنظم ملتقى "أندى" وتطلق الفريق التطوعي وناديًا متخصصًا للقراءة
تنظم جمعية "أرفى" للتصلب المتعدد بالمنطقة الشرقية، مساء السبت المقبل افتراضيًا، ملتقى "أنــدى" بمناسبة يوم التطوع العالمي، تحت رعاية مبادرة نجيب بن عبدالرحمن الزامل المجتمعية.
ويشارك بالملتقى 5 متحدثين على مدى ساعتين، وسيتم تكريم 70 متطوعًا ومتطوعة من فريق أرفى التطوعي، وإطلاق فريق أندى للتطوع.
وأكدت رئيس مجلس إدارة جمعية أرفى للتصلب المتعدد في المنطقة الشرقية فاطمة الزهراني، أن الملتقى يهدف لنشر التوعية في العمل التطوعي والتعريف باللوائح والأنظمة الخاصة بالتطوع، والمضي قدمًا بالمساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ بالوصول إلى مليون متطوع، مشيرة إلى أن اللقاء سوف يستعرض سيرة الراحل نجيب عبدالرحمن الزامل ودوره في التطوع.
وذكرت الزهراني، أنه سوف يتم إطلاق الفريق التطوعي "فريق أندى التطوعي"، وتوقيع اتفاقية شراكة مع مبادرة نجيب الزامل المجتمعية لتقديم التدريب والتأهيل للفريق التطوعي من خلال عقد عدد من الدورات والورش التدريبية المجانية، لافتة إلى أن الملتقى سوف يشهد تكريم نحو 70 من المتطوعين المميزين بأرفى خلال عام ٢٠٢٠م وما قدموه من أعمال جليلة لخدمة مرضى التصلب المتعدد في المنطقة.
وبينت أن فريق أندى التطوعي سوف يضم نحو 60 منطوعاً ومتطوعة بينهم 30 مختصاً صحياً لخدمة مرضى التصلب المتعدد في مختلف المجالات ، مشيرة إلى أنه سوف يتم توقيع اتفاقية شراكة مع نادي مرسى قراءاتي لإنشاء نادٍ متخصص بالقراءة لمرضى التصلب المتعدد الذي يجلب للمصابين المنفعة والدعم النفسي والمعنوي من خلال مجالسة الكتب والاستماع إلى الكتب المسموعة .
، "أرفى" تنظم ملتقى "أندى" وتطلق الفريق التطوعي وناديًا متخصصًا للقراءة ،
المصدر : الخليج 365
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