شكرا لمتابعة خبر عن "صحة الرياض": ضبط مخالفات بمجمع عيادات بعد إنتشار إعلان تجاري له والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تمكنت " صحة الرياض " من ضبط مخالفات بمجمع عيادات خاص بعد التحقق من إعلان تجاري على مواقع التواصل الإجتماعي .
وأكدت " صحة الرياض " أنه تم إحالة الإعلان إلى إدارة الإلتزام ، وتبين أنه إعلان وهمي لعدم وجود الكوادر الطبية التي أعلن عنها مجمع العيادات .
وأشارت أن الإعلان كان يحاول جذب المرضى ويدعي وجود استشاري جلدية وهو غير صحيح ولا يوجد إستشاري أو نائب له .
وأكدت " صحة الرياض " على استمرار الرقابة على إعلانات مواقع التواصل الإجتماعي لعدم وقوع المرضى في فخ النصب .
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