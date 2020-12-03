شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شلالات خلابة في شعيب مليح إثر هطول الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تعد شعيب مليح الواقعة بين محافظتي الزلفى والغاط من أكثر المناطق البديعة لمناظر الصخور الخلابة خاصةً في موسم الأمطار لما تكونه من شلالات على مساحة كبيرة . تعد شعيب مليح الواقعة بين محافظتي الزلفى والغاط من أكثر المناطق البديعة لمناظر الصخور الخلابة خاصةً في موسم الأمطار لما تكونه من شلالات على مساحة كبيرة . وأظهر مقطع فيديو للمواطن " سلطان المنيع " جانب من تلك الشلالات الغزيرة اليوم الخميس والتي تكونت إثر هطول الأمطار . وتشهد المملكة اليوم إستمرار هطول الأمطار ضمن حالة سقيا التي بدأت قبل أيام وتأثرت بها أغلب المناطق .

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شلالات خلابة في شعيب مليح إثر هطول الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.