شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الزعاق" يكشف سر الأجواء الشبه دافئة اليوم رغم دخول المربعانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم الخميس سبب الأجواء الشبه دافئه رغم بدء موسم المربعانية ، والمعروف بطقسه البارد .

وأكد أن ذلك يعود لسببين رئيسيين ، السبب الأول طبيعي وهو أن أول المربعانية " وسم " أي أنها تتسم بأجواء موسم الوسم وهو أغلبه معتدل .

أضاف أن السبب الثاني " مناخي " وهو هطول الأمطار لأن المطر يكسر حدة المربعانية ، فإذا خُلطت برطوبة تكون دافئة ، وإذا خُلطت بجفاف تكون باردة ، ويكون البرد الشديد في منتصف المربعانية .