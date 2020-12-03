شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "النمر" يوضح طريقة إنقاذ المصاب بالنوبة القلبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين اليوم الخميس طريقة إنقاذ المصاب بالنوبة القلبية .
وأكد " النمر " في فيديو توعوي لوزارة الصحة أن أول إجراء ينبغي فعله هو الإتصال بالإسعاف ، ثم إعطاء حبة إسبرين .
وأضاف أنه ينبغي مراقبة ضغط الدم ونبض القلب ، مشدداً على أن أهم الخطوات قدوم الإسعاف وكلما كان قدومها أسرع كان هناك إمكانية لإنقاذ المريض .
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