شكرا لمتابعة خبر عن تدخل جراحي ينقذ العصب الوجهي لطفلة سقطت وفي فمها (فرشاة أسنان) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

أسهم تدخل طبي ناجح في إنقاذ الشريان والعصب الوجهي لطفلة بمستشفى أبها للولادة والأطفال على يد فريق طبي متخصص بقسم جراحة الوجه والفكين من استخراج (فرشاة أسنان) من عمق ميزاب اَلْفَم لطفلة.

وبينت صحة عسير بأن طوارئ المستشفى استقبلت طفلة والتي تبلغ من العمر - عامين - إثر سقوطها على اَلْفَم مع وجود فرشاة الأسنان في فمها قبل السقوط، نتج عن ذلك انغراس الفرشاة في عمق ميزاب اَلْفَم إلى زاوية الفك السفلي تحت شحمة الأذن.

حيث أدخلت الحالة لغرفة العمليات بعد استكمال الإجراءات الطبية اللازمة واتخاذ التدابير الإسعافي، واستخراج الفرشاة مع المحافظة على الشريان والعصب الوجهي وقد غادرت المستشفى - ولله الحمد – وهي بصحة جيده.