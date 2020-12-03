لـ«الصم».. الأحوال المدنية توضِّح التوقيت المناسب لتجديد الهوية الوطنية

جددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تذكيرها لذوي الاحتياجات الخاصة، بضرورة تجديد الهوية الوطنية خلال 180 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها.

وذكر حساب «أبشر الموجهة للصم» التابع للأحوال المدنية- عبر تويتر- أنه «يجب تجديد هويتك الوطنية خلال ١٨٠ يومًا قبل انتهاء صلاحيتها حتى لا تتعطل مصالحك وتفادياً للغرامة المالية».

يُذكر أن العالم يحتفي اليوم 3 ديسمبر، باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

من جهة أخرى، وجهت الأحوال المدنية نصيحة بعدم رهن الوثائق الرسمية، قائلة «أيا كانت الأسباب.. لا ترهن وثائقك الرسمية».

وطالبت بعدم رهن الوثائق الرسمية لدى الفنادق او المحلات التجارية أو الاستراحات أو القطاعات الحكومية والخاصة، او محطات الوقود او محلات تأجير السيارات أو محلات تأجير الدراجات النارية أو المستشفيات.

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