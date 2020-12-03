إعلان تجاري يقود إلى ضبط مجمع عيادات مخالف في الرياض

أوضحت صحة الرياض أن إعلانًا تجاريًّا في منصات وسائل التواصل الاجتماعي، قادها غلى ضبط مخالفات متعددة في أحد المجمعات الطبية الخاصة.

وذكرت صحة الرياض، في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه من خلال المتابعة المستمرة لقسم الرصد الإعلامي بإدارة الاتصال المؤسسي، للإعلانات المنشورة في منصات وسائل التواصل الاجتماعي، تم رصد إعلان يحمل ادعاءات طبية؛ حيث تمت إحالتها إلى إدارة الالتزام، وشخوص لجنة ومن خلال التحقق عن الإعلان تبين عدم وجود استشاري أو نائب أول في الجلدية، وأن من يقوم بعلاج حالات الجلدية هو طبيب عام.

وأضافت أنه تم الرفع للجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة لمخالفتهم المادة 14 الفقرة الثالثة، والتي تنص على انه يشترط لترخيص المجمع الطبي المتخصص ما يلي: يجب توفير طبيب نائب أول أو طبيب نائب متفرغين.

كذلك تم الرفع للجنة النظر في مزاولة المهن لمخالفته المادة العاشرة من نظام مزاولي المهن الصحية والتي تنص «يحضر على الممارس الصحي في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية الإعلان عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة».

وذكرت أن العقوبات المُطبقة تتضمن سجن الممارس ستة أشهر، وتوقيع غرامة تصل إلى 100 ألف ريال على الممارس والمؤسسة، وإلغاء ترخيص الممارس والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وأشارت صحة الرياض إلى أن أبرز المخالفات التي تقع فيها بعض القطاعات الصحية الخاصة، تتمثل في القصور في تطبيق مكافحة العدوى، وعدم وجود تراخيص للممارس أو المؤسسة أو انتهاء الترخيص، وعدم توافر الحد الأدنى من الكوادر، ونقص التجهيزات (الأدوية الإسعافية)، وعدم وجود غرفة عزل مكتملة التجهيزات في المستشفيات، وعدم وجود سيارة إسعاف أو عدم تناسبها.

وأكدت صحة الرياض أنها تولي جانب المراقبة والتفتيش أهميةً بالغةً لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح؛ للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض؛ وذلك بالمتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في جميع محافظات منطقة الرياض، وتحث الجميع على الإبلاغ عن المخالفات الصحية بالاتصال على الرقم (٩٣٧).

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