السعودية اليوم / البرلمان العربي يؤكد أهمية التوصل لتشريع نموذجي موحد لدعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب



القاهرة 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

أكد البرلمان العربي أهمية التوصل إلى تشريع نموذجي موحد لدعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وبما ينسجم مع مبادئ العدالة والنظام والقانون الدولي الإنساني ومصالح الدول والشعوب كافة، مشيراً إلى أن الدول العربية تعاني كثيراً من مشكلة ضحايا الإرهاب لكونها من أكثر المجتمعات التي عانت من مخاطر هذه الظاهرة.

جاء ذلك في مداخلة لعضو البرلمان العربي النائب علوي الباشا في الاجتماع المشترك الثاني بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب حول موضوع دعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب والذي عقد افتراضياً اليوم تلبيةَ لدعوة من الاتحاد البرلماني الدولي.

وأشار النائب علوي إلى مخاطر الدعم غير المحدود الذي يقدمه النظام الإيراني إلى أذرعه في المنطقة وتسليحه للميليشيات المسلحة المتطرفة واستهدافها المدنيين الأبرياء، وما يمثله ذلك من تهديد مباشر لأمن الدول والمجتمعات العربية، مؤكداً استعداد البرلمان العربي التام لدعم كل الجهود اللازمة للتوصل إلى هذا النموذج التشريعي الموحد، باعتباره خطوة مهمة نحو تنسيق الجهود الدولية بشأن دعم ضحايا الإرهاب وتعويضهم وحماية حقوقهم.

ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، للوصول إلى تشريع نموذجي موحد لدعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وتعويضهم.

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13:31ت م

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