السعودية اليوم / التشيك تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا



براغ 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت التشيك 4 آلاف و563 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة التشيكية أن إجمالي الإصابات بلغ 533 ألفًا و42 حالة، ، فيما وصلت إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 8 آلاف 515 حالة وفاة.

// انتهى //

13:27ت م

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براغ 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسسجّلت التشيك 4 آلاف و563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفادت وزارة الصحة التشيكية أن إجمالي الإصابات بلغ 533 ألفًا و42 حالة، ، فيما وصلت إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 8 آلاف 515 حالة وفاة.// انتهى //13:27ت م0074

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