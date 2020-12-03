السعودية اليوم / جامعة القصيم تنظم مؤتمرًا حول "آفاق الطاقة الشمسية في المملكة" الأسبوع المقبل



بريدة 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

تنظم جامعة القصيم، مُمثلة بكلية الهندسة خلال الفترة 24 - 25 من شهر ربيع الآخر الجاري، مؤتمراً دولياً يعقد - عن بُعد - بعنوان: "آفاق الطاقة الشمسية في المملكة العربية

ويهدف المؤتمر الذي يقام بمشاركة كبار الأكاديميين والباحثين في تطبيقات الطاقة الشمسية والصناعة في المملكة إلى تبادل الخبرات في هذا المجال والوقوف على أبرز التحديات والتوصل إلى النتائج والحلول لمواجهة هذه التحديات، إضافة إلى البحث في سبل تعزيز وتطوير تقنيات الطاقة الشمسية الواعدة لدعم وتحقيق رؤية المملكة 2030، وكذلك المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد القائم حاليا على النفط لتحويل المملكة من دولة متقدمة في تصدير النفط إلى دولة مصدرة للطاقة المستدامة.

ويغطي المؤتمر الوضع الحالي والتطورات في تقنيات وتطبيقات الطاقة الشمسية، ومنها: الطاقة الشمسية الحرارية، والكهروضوئية، والعمارة الشمسية، حيث سيركز المشاركون في المؤتمر على كيفية استخدام هندسة الطاقة الشمسية في التطبيقات المختلفة داخل الأوساط الأكاديمية والحكومية والصناعية في المملكة العربية السعودية، والاستفادة من التجارب السابقة في هذا المجال الحيوي.

كما يناقش المؤتمر عددًا من المحاور التي تشمل جوانب الاستفادة من الطاقة الشمسية واستثمارها، ومن بينها توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية، وتخزينها، واستخداماتها في تحلية المياه، وكذلك تطبيقات التدفئة والتبريد بالطاقة الشمسية، والتطبيقات السلبية والنشطة للطاقة الشمسية على المباني، إضافة إلى محور تطبيقات الطاقة الشمسية في مجال النقل، وإدارة هذا المصدر النظيف من الطاقة في المملكة العربية السعودية.

// انتهى //

13:20ت م

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بريدة 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واستنظم جامعة القصيم، مُمثلة بكلية الهندسة خلال الفترة 24 - 25 من شهر ربيع الآخر الجاري، مؤتمراً دولياً يعقد - عن بُعد - بعنوان: "آفاق الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية ... التطبيقات والتحديات".ويهدف المؤتمر الذي يقام بمشاركة كبار الأكاديميين والباحثين في تطبيقات الطاقة الشمسية والصناعة في المملكة إلى تبادل الخبرات في هذا المجال والوقوف على أبرز التحديات والتوصل إلى النتائج والحلول لمواجهة هذه التحديات، إضافة إلى البحث في سبل تعزيز وتطوير تقنيات الطاقة الشمسية الواعدة لدعم وتحقيق رؤية المملكة 2030، وكذلك المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد القائم حاليا على النفط لتحويل المملكة من دولة متقدمة في تصدير النفط إلى دولة مصدرة للطاقة المستدامة.ويغطي المؤتمر الوضع الحالي والتطورات في تقنيات وتطبيقات الطاقة الشمسية، ومنها: الطاقة الشمسية الحرارية، والكهروضوئية، والعمارة الشمسية، حيث سيركز المشاركون في المؤتمر على كيفية استخدام هندسة الطاقة الشمسية في التطبيقات المختلفة داخل الأوساط الأكاديمية والحكومية والصناعية في المملكة العربية السعودية، والاستفادة من التجارب السابقة في هذا المجال الحيوي.كما يناقش المؤتمر عددًا من المحاور التي تشمل جوانب الاستفادة من الطاقة الشمسية واستثمارها، ومن بينها توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية، وتخزينها، واستخداماتها في تحلية المياه، وكذلك تطبيقات التدفئة والتبريد بالطاقة الشمسية، والتطبيقات السلبية والنشطة للطاقة الشمسية على المباني، إضافة إلى محور تطبيقات الطاقة الشمسية في مجال النقل، وإدارة هذا المصدر النظيف من الطاقة في المملكة العربية السعودية.// انتهى //13:20ت م0071

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