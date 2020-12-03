السعودية اليوم / 8369 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا



جاكرتا 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت إندونيسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 8369 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح فريق العمل المكلف بمكافحة مرض (كوفيد-19) في إندونيسيا أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 557877 حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 17355 وفاةً.

// انتهى //

13:03ت م

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جاكرتا 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسسجّلت إندونيسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 8369 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 156وفاة.وأوضح فريق العمل المكلف بمكافحة مرض (كوفيد-19) في إندونيسيا أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 557877 حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 17355 وفاةً.// انتهى //13:03ت م0066

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