السعودية اليوم / مصرع 5 أشخاص بسبب السيول في تايلاند



بانكوك 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم اليوم إثر السيول الناتجة عن الأمطار الموسمية التي هطلت على سبعة أقاليم في جنوب تايلاند.

وذكرت وزارة الداخلية التايلاندية أن جميع الوَفَيَات كانت في إقليم ناخون سي تامارات، مشيرةً إلى أن السيول بدأت قبل أسبوع لكنها انحسرت اليوم وأثرت في نحو 255 ألف أسرة في سبعة أقاليم بجنوب البلاد.

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13:03ت م

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