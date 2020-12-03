شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

الخميس 3 ديسمبر 2020 توقعت الهيئة العامة للآثار وحماية البيئة في السعودية حالة الطقس خلال الـساعات المقبلة.

وقالت الهيئة، في نشرتها اليوم: بمشيئة الله تعالى؛ هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، و هطول أمطار على القصيم و الرياض والشرقية، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق

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