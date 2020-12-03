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عيادات تطمن ومراكز تأكد في جازان تخدم 149515 مستفيداً
منذ بدء العمل فيها حتى الآن
متابعات الخليج 365 - واس
قدمت عيادات تطمن ومراكز تأكد في جازان خدماتها لـ 149515 مستفيداً منذ بدء العمل فيها حتى الآن .
وأوضحت “صحة جازان” أن عيادات تطمن خصصت لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للذين لديهم أعراض تنفسية كآلام الحلق، والسعال، وضيق التنفس، وإرتفاع درجة الحرارة، وتستقبل المراجعين دون الحاجة إلى موعد مسبق، وتتواجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات، إذ يبلغ عددها 11 عيادة موزعة على محافظات المنطقة؛ وقدّمت خدماتها حتى الآن لـ 50325 مستفيداً.
وأضافت أن مراكز تأكد خُصصت للذين لا يشكون أي أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة ويعتقدون أنه قد حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتُقدم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا)، من خلال عمل المسحات اليومية؛ وتتطلب هذه المراكز لحجز موعد مسبق عن طريق تطبيق صحتي، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات هذه المراكز 99190 مستفيداً، وتتواجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومركز مسار السيارات وسط مدينة جازان، وتبين هذه الفحوصات مدى إنتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة إنتشار العدوى، ومنع تكوُّن بؤر التفشي.
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