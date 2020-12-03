1500 كادر طبي يشهدون عن بعد انطلاقة مؤتمر صحة الطفل

2020-12-03

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

انطلقت في جدة فعاليات المؤتمر السعودي العلمي الثالث للأطفال وصحة الطفل “عن بعد” بمشاركة ١٥٠٠ كادر طبي، حيث تنظمه وترعاه كلية الطب والمستشفى الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع الكلية الملكية البريطانية، والذي يستمر إلى الخامس من ديسمبر الجاري.

ترحيب بجميع المشاركين:

ورحب البروفيسور عبدالمعين بن عيد الأغا، أستاذ أمراض الأطفال والغدد الصماء بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز ورئيس المؤتمر السعودي العلمي الثالث للأطفال وصحة الطفل، في كلمته عن بعد بجميع المشاركين من الأطباء والطبيبات والتمريض وغيرهم في المؤتمر من خلال أبحاثهم وأوراق أعمالهم العلمية التي ستثري تخصص طب الأطفال بجانب ربط الأطباء الجدد بمستجدات التخصص، داعياً أن يخرج بتوصيات تثري الساحة الطبية في مجال طب وجراحة الأطفال.

مواضيع طبية مهمة:

وأكد الأغا أن المؤتمر سيطرح العديد من المواضيع الطبية المهمة والحديثة، تلك المعلومات التي تهم كل مَن ينتسبون لمجال طب الأطفال، وأولئك الذين يهتمون بالاطلاّع على كل جديد وحديث في ذات المجال، كما أن المؤتمر السعودي العلمي الثالث للأطفال وصحة الطفل، لم يكن موجهاً فقط لفئة معينة من مقدمي الرعاية الصحية، إذ إن التركيز على الجميع، فهناك ورش عمل مخصصة وعملية مميزة وثرية بأحدث الأساليب التعليمية للتمريض، التثقيف الصحي، التغذية العلاجية، متدربي البورد السعودي وللطلاب وأطباء الامتياز.

أبرز الموضوعات المطروحة:

وكشف أن أبرز الموضوعات المطروحة تشمل، علم أمراض الأطفال، طب الرئة، أمراض الدم، الأورام، الحساسية، طب حديثي الولادة، أمراض القلب، الأمراض العصبية، الغدد الصماء، أمراض الكلى، علم النفس، أمراض الجهاز الهضمي، والتغذية الصحية السليمة، والتبول الليلي اللاإرادي لدى الأطفال، وهي من المشاكل المسبّبة للإحراج والقلق، والتوحد لدى الأطفال، وحساسيّة الصدر أو الربو، والرضاعة الطبيعية، والعنف وإيذاء الأطفال، وقصر القامة عند الأطفال، ومرض الذئبة، وغيرها من المواضيع.

٢٨ ساعة علمية:

وتابع أن المؤتمر معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية بـ 28 ساعة علمية للمؤتمر و8 ساعات لورش العمل.

