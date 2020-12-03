مستشار سابق يحث ترامب على إعادة الانتخابات ونزول الجيش   

2020-12-03

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

دعا مستشار الأمن القومي السابق، مايك فلين، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى إعلان الأحكام العرفية وتعليق الدستور وجعل الجيش يقوم بإعادة الانتخابات التي خسرها أمام الرئيس المنتخب جو بايدن.

ويأتي ذلك بعد أيام فقط من حصوله على العفو الرئاسي، حيث اعترف فلين بأنه مذنب بتهمة الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن اتصالاته مع روسيا خلال الفترة الانتقالية.

وحث ترامب الذي يرى أن الانتخابات الأمريكية مزورة، على إعلان شكل محدود من الأحكام العرفية وأن يقوم الجيش بإعادة الانتخابات ويشرف عليها.

وقال فلين: عندما يفشل المشرعون والمحاكم والكونجرس في أداء واجبهم بموجب التعديل الثاني عشر، فيجب أن يكون الرئيس مستعدًا للإعلان فورًا عن شكل محدود من الأحكام العرفية، وتعليق الدستور وتعليق الرقابة المدنية مؤقتًا على هذه الانتخابات الفيدرالية، وأن يأمر بإشراف الجيش على إعادة التصويت على المستوى الوطني.

وتابع أن إذا لم يقم ترامب بذلك فإنه يخاطر بنشوب حرب أهلية، على حد تعبيره.

وأضاف: يجب أن يعكس التصويت الإرادة الحقيقية للشعب وأن يتم ضمان قيام انتخابات نزيهة، دون أجهزة كمبيوتر لكن بعد يدوي مع مشاهدة كلا الطرفين لكل صوت، ويصوت الناخبون المسجلون فقط ببطاقة هوية لإثبات الإقامة، عندها فقط يمكن قبول المرشح الفائز على أنه شرعي، ولسوء الحظ، نحن في مرحلة لا يمكننا أن نثق فيها إلا بجيشنا للقيام بذلك لأن لدينا طبقة سياسية فاسدة، والمحاكم أثبتت عدم قدرتها على التصرف بشكل عادل وضمن القانون.

واستطرد: قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى أعمال عنف ودمار واسع النطاق على مستوى لم نشهده منذ الحرب الأهلية، ومن الواضح أن الأحكام العرفية خيار أفضل من الحرب الأهلية.

وعلقت ابنة أخت ترامب، ماري ترامب قائلة: هذا الخائن يحتاج إلى محاكمة عسكرية.

ويُذكر أن المدعي العام وليام بار، قال يوم الثلاثاء، إن وزارة العدل لم تكشف عن أدلة بشأن وجود أي عمليات تزوير بين الناخبين قد تغير نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

