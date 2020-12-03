شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم جدة» يتوج المدارس الفائزة في مسابقة «مستقبل وطن» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كرم المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، أمس «الأربعاء» المدارس الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في مسابقة الطفولة المبكرة (مستقبل وطن) للعام الدراسي 1440- 1441ه‍، بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية «بنات» منال اللهيبي، ومديرة إدارة رياض الأطفال وقائدات المدارس الفائزة بالمسابقة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالإدارة العامة.

وأشاد المسعودي بالمسابقات الوطنية المميزة، التي تحمل مضامين سامية أبرزها ترسيخ الانتماء للوطن والولاء للقيادة من خلال منافسة شريفة وممتعة بين المدارس، وخصوصاً الطفولة المبكرة التي منها انطلاقة احتضان مستقبل الوطن، مقدماً الشكر لإدارة رياض الأطفال على تنظيم مثل هذه المنافسات الرائدة.

وجاء ترتيب المدارس المتوجة بالمراكز العشرة الأولى على النحو الآتي:

المركز الأول الابتدائية 136 وبلغت قيمة الجائزة 15 ألف ريال.

المركز الثاني: الابتدائية 90 وجائزة بقيمة 12 ألف ريال.

المركز الثالث: الابتدائية 47 وجائزة بقيمة 9 آلاف ريال.

المركز الرابع: متوسطة البريكة وجائزة قيمتها 6 آلاف ريال.

المركز الخامس: الابتدائية الثالثة بخليص وجائزة قيمتها 4 آلاف ريال.

المركز السادس: الابتدائية 177 وجائزة قيمتها 4 آلاف ريال.

المركز السابع: الابتدائية 213 وجائزة قيمتها 4 آلاف ريال.

المركز الثامن: الابتدائية 14 وجائزة قيمتها 4 آلاف ريال.

المركز التاسع: ابتدائية الإمام الشافعي وجائزة قيمتها 4 آلاف ريال.

المركز العاشر: ابتدائية عبدالملك بن مروان وجائزة قيمتها 4 آلاف ريال.