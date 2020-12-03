شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" تنبه بأمطار غزيرة ورياح وسيول بالمنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس ، المنطقة الشرقية نظراً لإستمرار الأمطار الأتربة المثارة .
وأكدت " الأرصاد " أن هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة ونشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .
كما أكدت أن هناك تساقط للبرد وسيول في المنطقة الشرقية اليوم ، وتحديداً الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا .
وقالت "الأرصاد " أن هذه الحالة من الساعة الثالثة عصراً وحتى التاسعة مساءً ، مطالبة الجميع بالحذر .
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