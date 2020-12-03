وزارة الصحة توجِّه نصيحة حول شرب المياه خلال الأيام الباردة

عددت 4 فوائد لها..
أكدت وزارة الصحة، ضرورة شرب المياه خلال موسم الشتاء والأيام الباردة، مشيرة إلى أهميتها لصحة الجسم.
ونصح حساب «عش بصحة» التابع للوزارة- عبر تويتر- المواطنين، بعدم نسيان شرب المياه خلال الأجواء الباردة، قائلًا: «لا تنسيك برودة الأجواء شرب الكمية الكافية من الماء».
وأشارت وزارة الصحة إلى أن شرب المياه يعمل على أربع فوائد، وهي: تحسين جهاز المناعة، والمساعدة على التفكير بشكل أفضل، والمساعدة في فقدان الوزن، وتخليص الجسم من السموم.
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