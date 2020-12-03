«الغامدي» يحدِّد اليوم الأعلى في حوادث المركبات بالسعودية أسبوعيًا

أوضح أستاذ مساعد علم الوبائيات والإحصاء الحيوي بجامعة الباحة، الدكتور إبراهيم الجعفري الغامدي، أن نسبة وفيات حوادث السيارات بالمملكة، تتفوق على نسبة وفيات فيروس كورونا، وأشار الغامدي إلى أن نسبة الحوادث المرورية وفقًا لأيام الأسبوع كالتالي: يوم السبت أولًا بنسبة (14.9%) من حوادث المرور، ثم الأحد بنسبة (14.8%)، ثم الخميس بنسبة (14.5%)، والإثنين بنسبة (14.4%) والجمعة بنسبة (14.0%)، والثلاثاء بنسبة (13.7%)، والأربعاء بنسبة (13.6%).

وقال الغامدي (عبر موقع تويتر) إن معدل الوفيات حاليًا لكل ١٠٠ ألف نسمة من السكان بالمملكة، بسبب كورونا وحوادث السيارات كان كالتالي:

وفاة 17 شخصًا بسبب فيروس كورونا لكل ١٠٠ ألف نسمة، ووفاة 18 شخصًا بسبب حوادث السيارات لكل 100 ألف نسمة (وفقًا لإحصائيات حوادث المرور لعام 1439 هـ).

وأضاف الغامدي، أن الحوادث المرورية حسب الجنسية كانت كالتالي: (63.8%) لسعوديين و( 36.2%) لأجانب، وحسب الحالة الاجتماعية كانت كالتالي: (60.8%) لمتزوجين، و(39.2%) لعزاب.

وبلغ عدد المتوفين في الحوادث المرورية وفقًا لإحصائية عام 1439هـ، (6025) شخصًا، بينما بلغ عدد المصابين (30217)، وبلغ عدد من خرج سليمًا من الحوادث المرورية (601966) شخصًا.

وحول أسباب الحوادث، قال الدكتور الغامدي، إن (64.2%) كانت بسبب تصادم مع سيارة أخرى، و(10.5) بسبب تصادم مع جسم ثابت، و(1.9%) بسبب دهس مشاة، و(0.2%) بسبب دهس حيوان، و(0.2%) بسبب حريق، و(5.5) بسبب انقلاب، و(4.9%) بسب بخروج عن الطريق، و(12.6%) أسباب أخرى.

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