نبهت إلى عدم تحريك الأجسام الساقطة
حذرت أمانة العاصمة المقدسة، من لمس الأسلاك المتدلية أو تحريك الأجسام المتحركة، وذلك أثناء هطول الأمطار.
وقال الحساب الرسمي لعاصمة الأمانة المقدسة عبر موقع «تويتر»: «لسلامتك لا تحاول لمس أو تحريك الأجسام الساقطة والأسلاك الكهربائية المتدلية أثناء هطول الأمطار».
وتوقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وفي بعض المواقع تساقط البرد، وذلك خلال الساعات المقبلة.
#فيديو | #توعية— أمانة العاصمة المقدسة (@holymakkah) December 3, 2020
لسلامتك لاتحاول لمس أوتحريك الأجسام الساقطة و الأسلاك الكهربائية المتدلية أثناء هطول الأمطار #العاصمة_المقدسة pic.twitter.com/0rQEKAlr4q
#فيديو | #توعية
لسلامتك لاتحاول لمس أوتحريك الأجسام الساقطة و الأسلاك الكهربائية المتدلية أثناء هطول الأمطار #العاصمة_المقدسة pic.twitter.com/0rQEKAlr4q
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. تحذير من «أمانة مكة» حول الأسلاك الكهربائية خلال الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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