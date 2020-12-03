السعودية اليوم / أكثر من 240 ألف مستفيد من خدمات عيادات تطمن في عسير



أبها 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

قدّمت عيادات "تطمن" في منطقة عسير خدماتها لأكثر من 240 ألف مستفيد، منذ بدء العمل فيها حتى الآن؛ وذلك من خلال 16 عيادة موزعة على المرافق الصحية في المنطقة .

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض

// انتهى //

11:44ت م

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أبها 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسقدّمت عيادات "تطمن" في منطقة عسير خدماتها لأكثر من 240 ألف مستفيد، منذ بدء العمل فيها حتى الآن؛ وذلك من خلال 16 عيادة موزعة على المرافق الصحية في المنطقة .يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد ، المتمثلة في إرتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة .// انتهى //11:44ت م0038

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