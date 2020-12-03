السعودية اليوم / سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا يقلّد عسكريين بالملحقية العسكرية رتبتيهما الجديدتين



لندن 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة ، مساعد الملحق العسكري العميد الطيار الركن فيصل بن عبدالمجيد الخيال والعقيد البحري عبدالله بن عايض الحربي رتبتيهما الجديدتين .

وأعرب سموه خلال استقباله أمس عددًا من منسوبي الملحقية العسكرية في بريطانيا عن تهنئته لهما، مقدرًا لمساعد الملحق العسكري لشؤون القوات الجوية العميد الطيار الركن محمد بن عثمان الجلعود بمناسبة انتهاء عمله بالملحقية ما قدمه خلال الفترة الماضية .

حضر الاستقبال الملحق العسكري بالسفارة العميد الطيار الركن رياض بن محمد أبو عباة.

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11:33ت م

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