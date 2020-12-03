السعودية اليوم / السودان يسجل 209 إصابات جديدة بكورونا



الخرطوم 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

سجل السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 209 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان إلى ارتفاع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 18 ألفا و 264 حالة، بينها 1265 وفاة، وتعافى 10 آلاف و369 شخصا.

// انتهى //

11:18ت م

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الخرطوم 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسسجل السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و10 وَفَيَات.وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان إلى ارتفاع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 18 ألفا و 264 حالة، بينها 1265 وفاة، وتعافى 10 آلاف و369 شخصا.// انتهى //11:18ت م0035

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