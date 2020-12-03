السعودية اليوم / روسيا تسجل 28145 إصابة جديدة بكورونا



موسكو 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 28145 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 2.375.546 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 41.607 حالات وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 1.859.851 حالة .

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11:08ت م

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موسكو 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسسجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 28145 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 554 وفاة .وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 2.375.546 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 41.607 حالات وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 1.859.851 حالة .// انتهى //11:08ت م0033

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