السعودية اليوم / تسجيل 3 وفيات و 540 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية



سيئول 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية ، 540 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 35.703 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 529 حالة وفاة .

// انتهى //

10:49ت م

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سيئول 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية ، 540 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 3 وفيات .وأفادت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 35.703 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 529 حالة وفاة .// انتهى //10:49ت م0026

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