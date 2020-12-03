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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في السعودية تواصل ارتفاعاتها الخميس والان مع التفاصيل
الخميس 3 ديسمبر 2020
واصلت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعاتها الخميس، بدعم صعود المعدن الثمين عالميا بعد شكوك حيال إحراز تقدم على صعيد التحفيز الأمريكي.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة ليصل إلى 220.39 ريال (58.77 دولار)، مقابل 218.60 ريال (58.28 دولار) أمس.
وتختلف أسعار الذهب في السعودية باختلاف المواسم والمناطق، وهذه الأسعار قبل احتساب"مصنعية" البائع.
وعن سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) فقد ارتفع إلى 192.84 ريال (51.43 دولار)، مقابل 191.44 ريال (51.04 دولار) الأربعاء.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 165.30 ريال (44.08 دولار)، مقابل 164.09 ريال (43.74 دولار).
وزاد سعر جرام الذهب عيار 14 ليصل إلى 128.56 ريال (34.28 دولار)، مقابل 127.63 ريال (34.02 دولار) أمس.
وبلغ سعر الأوقية (الأونصة) في السوق السعودية نحو 6855 ريالا (1828 دولارا)، مقابل 6808.92 ريال (1815.16 دولار) أمس.
وارتفع سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) في السوق السعودية ليسجل نحو 1542.76 ريال (411.40 دولار)، مقابل 1531 ريالا (408.28 دولار) أمس الأربعاء.
وعالميا، صعد الذهب ختام تعاملات الأربعاء إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، مدعوما بتراجع الدولار، فيما عززت مؤشرات على إحراز تقدم في مناقشات بشأن حزمة تحفيزات أمريكية جديدة للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد-19 الإقبال على المعدن النفيس كتحوط ضد التضخم المحتمل.
وبحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1825.41 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ 1832.20 دولار للأوقية في وقت سابق، وهو أعلى مستوياته منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1829.30 دولار للأوقية.
وسجل الذهب أسوأ أداء شهري له في أربعة أعوام في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بفعل التفاؤل بشأن تعاف اقتصادي يدعمه بدء استخدام لقاحات مضادة لفيروس كورونا.
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