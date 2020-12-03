أنعام القابضة تبدأ توزيع 65.4 مليون ريال من مبالغ التعويض

2020-12-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة البدء بتوزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة.

وبلغ إجمالي المبلغ الذي سيوزَّع على الأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور 65.4 مليون ريال.

وستقوم مجموعة أنعام القابضة بإيداع المبالغ في الحسابات البنكية للأشخاص المستحقين، بحسب العربية.

وأعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية في مجموعة أنعام الدولية القابضة في حسابات المركز للمساهمين المستحقين يوم أمس.

وكانت مجموعة أنعام الدولية القابضة قد أعلنت في وقت سابق عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يكتتب فيها.

وأشارت إلى أنه تم الاكتتاب بعدد 8,019,344 سهماً من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد 9,000,000 سهم، وبنسبة تغطية 89.1%.

وطرحت الشركة الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، على أن تقوم تلك المؤسسات بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية، وخصصت الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية بإعطاء الأولوية للعرض الأعلى سعراً ثم الأقل فالأقل (بشرط ألا يقل عن سعر الطرح)، على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض.

