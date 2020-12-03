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استشارية: لقاح كورونا يحتاج إلى 3 أشهر لتحديد فعاليته
أكدت أن اللقاحات آمنة وليست لها أضرار
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت استشارية مكافحة العدوى الدكتورة شادن وفاء، أن لقاح فيروس كورونا المستجد يحتاج إلى 3 أشهر لتحديد مدى فاعليته بعد بدء استخدامه.
وأوضحت وفاء في لقاء لها على قناة الإخبارية، أمس الأربعاء، أن نسب فاعلية لقاحات فيروس كورونا لن تظهر إلا من خلال التجارب على البشر، مضيفةً أن اللقاحات آمنة وليست لها أضرار لكن فاعليتها لا يمكن التأكد منها قبل التجارب.
وقالت إن الفيروسات تتغير جينيًا لذا فإن التجارب ستوضح نسبة فاعلية اللقاحات ضد كورونا، مشيرةً إلى أن انخفاض أعداد حالات الإصابة سيكون أحد العوامل التي تحدد تلك الفاعلية.
ووافقت الحكومة البريطانية، أمس الأربعاء، على استخدام اللقاح الذي تنتجه شركتا “فايزر” و”بيونتيك” ضد فيروس كورونا المستجد.
واعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن تصريح هيئة تنظيم الأدوية في البلاد رسمياً باستخدام لقاح فايزر-بيونتك أمر رائع، وخطوة قال إنها ستدفع عجلة الاقتصاد للدوران مرة أخرى.
وأضاف على تويتر “إنه لأمر رائع أن تجيز الوكالة المستقلة لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية رسمياً استخدام لقاح فايزر-بيونتك المضاد لكوفيد-19.. سيبدأ توفير اللقاح في جميع أنحاء المملكة المتحدة اعتباراً من الأسبوع المقبل”.
ومضى قائلًا “الحماية التي توفرها اللقاحات هي التي ستسمح لنا في النهاية باستعادة حياتنا وتحريك عجلة الاقتصاد مرة أخرى”.
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