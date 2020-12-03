2020-12-03

بث مباشر لدروس اليوم للمرحلتين المتوسطة والثانوية على قناة عين

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت قناة عين بثًّا مباشرًا لدروس يوم الخميس من الأسبوع الـ 14 للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وأوضح الحساب الرسمي لقناة عين على تويتر، أنه يمكن متابعة البث المباشر لدروس اليوم عبر عرب سات على تردد 12437 عمودي أو من خلال اليوتيوب على الرابط هنا.

ونشرت قنوات عين في وقت سابق مقطع فيديو يشرح بالتفصيل طريقة ضبط التردد مرة ثانية؛ حيث يتم ضبط تردد جهاز الاستقبال (الرسيفر) من خلال الخطوات التالية:

– الدخول على الإعدادات.

– اختيار تحديث البرنامج واختيار التحديث اليدوي.

– اختيار القمر الصناعي عرب سات.

– إدخال التردد 12437 استقطاب عمودي.

– اختيار معدل الترميز 27500.

– ضبط الإرسال على DVB-S2.

– الضغط على أيقونة البحث لتظهر لكم جميع القنوات وعددها 20 قناة للمراحل الدراسية كافة.



